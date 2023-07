Deutsche Bank supera attese malgrado calo nel trading

Nel secondo trimestre, Deutsche Bank ha resistito meglio del previsto al rallentamento del trading, offrendo una prima indicazione su come le banche d’investimento europee si siano comportate in un periodo impegnativo per il settore.

Il trading sul reddito fisso, la maggior fonte di entrate, è diminuito del 10% nel secondo trimestre, superando la maggior parte delle grandi banche di Wall Street, che in totale hanno registrato un calo del 13% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le spese sono aumentate del 15%, più di quanto previsto dagli analisti, a causa di liquidazioni e costi legali.

L’Amministratore Delegato, Christian Sewing, ha promesso di aumentare ulteriormente le entrate e la redditività, e ha annunciato un buyback di 450 milioni di euro, per sostenere il prezzo delle azioni, che rimane sotto il livello di quando ha assunto il ruolo cinque anni fa.

Tuttavia, il rallentamento del trading e i segnali si rallentamento dell’impulso dato dai tassi di interesse più elevati hanno complicato questa sfida e lo hanno costretto a bilanciare gli investimenti con maggiori riduzioni dei costi.

A aprile, Deutsche Bank ha annunciato piani per tagliare circa 800 dipendenti senior del back-office, un giorno prima dell’accordo per acquistare la società di intermediazione corporate britannica Numis, nel primo grande affare di Sewing da CEO. Mercoledì, Deutsche Bank ha fornito un’indicazione leggermente più positiva per le entrate del prossimo anno, affermando che probabilmente si collocheranno nella metà superiore della sua previsione, con la spinta della banca corporate che compensa una leggera revisione al ribasso per la banca d’investimento. Le spese, tuttavia, sono ora previste in leggero aumento a causa delle maggiori spese legali e dell’impatto dell’accordo con Numis.