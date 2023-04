Deutsche Bank: possibili tagli ai posti di lavoro e snellimento del board

Deutsche Bank ha in programma di ridurre il suo consiglio di amministrazione a nove membri da dieci e di tagliare alcuni posti di lavoro nelle infrastrutture e nelle attività di private banking per risparmiare sui costi, come ha dichiarato a Reuters una fonte vicina alla banca.

La più grande banca tedesca, che presenterà i risultati del primo trimestre il 27 aprile, non ha voluto commentare i piani.

L’amministratore delegato di Deutsche Christian Sewing ha dichiarato a febbraio di non poter escludere tagli di posti di lavoro.

La banca ha completato la fase di trasformazione alla fine del 2022 con un miglioramento del rapporto costi-ricavi, ma Sewing deve ancora ridurre i costi. Rispetto ad altre banche europee, Deutsche ha costi elevati in rapporto ai ricavi.