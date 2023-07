Deloitte: cauto ottimismo tra i CFO europei

Sei mesi fa i CFO temevano il peggio, ma l’economia UE ha retto meglio del previsto e la maggioranza dei CFO, oggi, prevede una crescita dei ricavi per la propria azienda. È quanto emerge dalla European CFO Survey di Deloitte.

Secondo i risultati del sondaggio, il 34% dei CFO europei oggi si sente più ottimista sulle prospettive finanziarie della propria azienda e il 63% prevede un aumento dei ricavi nei prossimi 12 mesi, mentre il 19% teme una diminuzione. La quota di chi prevede un calo si è molto ridotta a partire da settembre 2022 (32%).

Le intenzioni di investimento sono in aumento in tutta la regione, con il 37% dei CFO che prevede di aumentare le spese in conto capitale nei prossimi 12 mesi, mentre il 24% prevede di ridurle.

Il 47% dei CFO italiani prevede un aumento dei margini operativi, il 37% del capex e il 33% investirà in nuova forza lavoro.

Le principali sfide secondo i CFO italiani sono l’aumento dei costi (del lavoro, delle materie prime, energetici), l’incertezza dello scenario economico, il rischio recessione e una generale riduzione della domanda causata dall’inflazione. Le aree strategiche su cui i CFO italiani investiranno sono trasformazione digitale, efficientamento energetico, adozione di un piano di sostenibilità, ricerca, sviluppo e innovazione.