Def: Pil tendenziale a +0,9% e deficit al 4,35% (fonti MEF)

Il Pil tendenziale si attesterà nel Def allo 0,9% e l’asticella del deficit, sempre a livello tendenziale, sarà invece al 4,35%.

Lo riporta Ansa, citando fonti del ministero dell’Economia, che sottolineano come il lavoro vada avanti a via XX Settembre in base all’approccio “prudente” già dimostrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in occasione della Nadef e della legge di Bilancio.

La prudenza, viene spiegato, è sinonimo di serietà rispetto all’Europa e alla situazione dei conti pubblici italiani e il governo continuerà su questa strada.

Il Def è atteso in Consiglio dei ministri martedì della prossima settimana.