Dazi: UE annuncia contromisure contro beni statunitensi per $72 mld

L’Unione Europea ha finalizzato un elenco di contromisure per colpire beni statunitensi del valore di 72 miliardi di euro, inclusi gli aerei di Boeing, automobili e bourbon. L’elenco comprende prodotti di macchinari statunitensi, prodotti chimici e plastici, dispositivi medici, attrezzature elettriche, vini e altri beni agricoli, come riportato in un documento preparato dalla Commissione Europea.

Il capo del commercio dell’UE, Maros Sefcovic, afferma che la politica tariffaria degli Stati Uniti è “effettivamente proibitiva” per il commercio transatlantico, e l’UE insiste affinché qualsiasi accordo sia reciprocamente vantaggioso per entrambe le parti.