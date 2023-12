Daly (Fed): “Tagli tassi nel 2024, situazione inflazione favorevole”

Per Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, sarebbe opportuno che la banca centrale cominci a considerare la possibilità di abbassare i tassi di interesse nel 2024, data l’attuale situazione favorevole dell’inflazione.

La funzionaria ha affermato che le sue previsioni sui tassi di interesse e sull’inflazione sono “molto vicine” alla media delle proiezioni rilasciate dai 19 funzionari della Fed la settimana scorsa. La maggior parte di loro prevede almeno tre tagli dei tassi l’anno prossimo, a fronte di un calo dell’inflazione più rapido del previsto.

Daly ha poi sottolineato che la disoccupazione tende a salire velocemente, per cui bisogna garantire la stabilità dei prezzi senza cancellare posti di lavoro. “C’è ancora lavoro da fare, che include non solo concentrarsi su come ridurre l’inflazione al 2% ma anche continuare a farlo delicatamente, con il minor numero possibile di interruzioni nel mercato del lavoro,” ha detto, aggiungendo che la politica sui tassi di interesse è in una “buona posizione” per raggiungere questo risultato.