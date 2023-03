Da Vontobel nuovi certificati Memory Cash Collect con Maxi Cedola iniziale tra il 10% e il 20%

Vontobel lancia sul SeDeX di Borsa Italiana 7 nuovi Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon e con possibilità di rimborso anticipato da gennaio 2024. In particolare, i nuovi prodotti consentono di investire in basket di blue chip italiane e straniere appartenenti a settori come l’assicurativo, il bancario, l’automotive e l’energetico, beneficiando di un Maxi Coupon iniziale a luglio 2023, il cui importo varia tra il 12% e il 20% a seconda dello strumento, e successivamente di premi trimestrali con effetto memoria tra il 7,20% e l’8% annuo.

I certificati, tutti con effetto Memoria e con durata 3 anni, hanno la soglia Bonus e la Barriera a scadenza posta al 60%.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Per quanto riguarda il funzionamento dei prodotti, gli scenari alla prima data di valutazione sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il Maxi Coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari alle date di valutazione successive sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (a paritre da gennaio 2024), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza sono due: