Cy4Gate espande la sua influenza con nuovi contratti di cyber intelligence

Cy4Gate, un importante attore nel panorama europeo della cyber security e cyber intelligence, ha recentemente concluso due contratti significativi per un valore totale di circa 10 milioni di euro. Questi accordi, siglati con clienti istituzionali di primo piano, riguardano l’implementazione di soluzioni avanzate in ambito Decision Intelligence per un periodo di tre anni.

Secondo una nota ufficiale i contratti prevedono la fornitura di un innovativo Data Fusion Center. Questo centro, basato sulla tecnologia proprietaria Quipo, sfrutta le avanzate capacità delle tecniche di Intelligenza Artificiale per integrare diverse fonti dati eterogenee. L’obiettivo è fornire ai decisori aziendali informazioni sintetiche e tempestive, fondamentali per adottare decisioni strategiche con un ridotto livello di rischio.

La tecnologia Quipo verrà personalizzata per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti, permettendo di ottimizzare i processi decisionali e migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, parte dell’accordo include un pacchetto di aggiornamenti significativi per la piattaforma di Decision Intelligence, destinata all’uso istituzionale.