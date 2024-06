Cy4gate: contratti per 1,7 mln€ per soluzioni di decision intelligence nei mercati esteri

Cy4gate ha annunciato di avere siglato, attraverso una delle sue controllate, contratti del valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro per il rinnovo e l’evoluzione di soluzioni in ambito decision intelligence sui mercati esteri. Il progetto, si legge in una nota, prevede l’integrazione di tecnologia proprietaria con algoritmi di artificial intelligence volte a soddisfare specifici requisiti tecnici dell’end user (cliente istituzionale) che intende pervenire ad un impiego più efficiente ed efficace dei dati in possesso nonché a potenziare le capacità di analisi dell’utente nell’ambito del voice processing.

“L’adozione di strumenti innovativi ed avanzati consentirà all’utente di processare velocemente un’importante mole di dati ed individuare le informazioni rilevanti a supporto dei processi decisionali”, conclude la società.