CVS: utili e ricavi battono le attese nel quarto trimestre

CVS Health ha riportato ricavi e utili rettificati del quarto trimestre superiori alle aspettative, ma ha tagliato le previsioni di utile per l’intero anno, citando l’aumento delle spese mediche che sta affliggendo il settore assicurativo in generale.

L’azienda ha abbassato le previsioni di utile rettificato per il 2024 ad almeno 8,30 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di almeno 8,50 dollari per azione. Gli analisti intervistati da LSEG si aspettavano un utile rettificato per l’intero anno di 8,49 dollari per azione.

CVS ha anche tagliato la sua previsione di utili non rettificati a 7,06 dollari per azione, da almeno 7,26 dollari per azione.