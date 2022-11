Crypto: Genesis in difficoltà, stop prelievi clienti per la sua unità di prestiti

Il broker di criptovalute Genesis Global Trading ha reso noto che la sua società di lending ha sospeso i rimborsi e le nuove richieste di prestiti dopo un numero “anormale” di richieste di prelievo che ha superato la sua attuale liquidità. Genesis ha spiegato che la difficoltà è legata alle turbolenze del mercato dovute al fallimento del rivale FTX.

Genesis ha affermato che sta lavorando “per esplorare tutte le opzioni possibili” e rilascerà un piano per l’attività di prestito la prossima settimana. “Stiamo lavorando instancabilmente per identificare le migliori soluzioni per l’attività di prestito, incluso, tra le altre cose, l’approvvigionamento di nuova liquidità”, ha affermato Genesis.

L’unità di lending di Genesis aveva circa $ 2,8 miliardi di prestiti attivi nel terzo trimestre, secondo il suo sito web.