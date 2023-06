Cripto: Paysafe, partner bancario europeo di Binance, ritira il suo sostegno

Il partner bancario europeo di Binance, Paysafe Payment Solutions, ha dichiarato che cesserà di offrire la sua soluzione di portafoglio incorporata all’exchange di criptovalute statunitense nello Spazio economico europeo (SEE) a partire dal 25 settembre.

“Paysafe e Binance stanno ora lavorando per implementare reciprocamente un processo ordinato ed equo per terminare questo servizio nei prossimi mesi”, ha detto Paysafe in una e-mail a Reuters.

Binance cambierà fornitore per i depositi e i prelievi in euro attraverso l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), mentre l’attuale partner – Paysafe – non fornirà più questi servizi agli utenti di Binance, ha riferito mercoledì CoinDesk.