CRIF: accelera domanda mutui con finalità surroga, 40% delle richieste online a gennaio

In forte rilancio la domanda di mutui di surroga, da sempre importante driver di crescita del mercato dei mutui residenziali.

In particolare, secondo quanto emerge dalla Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it aggiornata al IV trimestre 2023, la domanda con finalità surroga, dopo aver spiegato sul canale online circa il 22% del totale delle richieste nell’ultimo trimestre dell’anno appena trascorso, nel corso del mese di gennaio 2024 torna a spiegare il 40% del totale delle richieste, valore non raggiunto dall’anno 2020 in cui gli indici IRS oscillavano attorno a livelli di minimo storico, sotto lo 0,10%.