Crescita economica globale stabile al 3,3%: i dati del Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha aggiornato le sue previsioni economiche, indicando una crescita globale stabile al 3,3% per il 2025, rivista al rialzo rispetto al 3,2% di ottobre. Questa previsione si allinea con la crescita stimata per il 2024 e il 2023, ma rimane al di sotto della media storica del 3,7% registrata tra il 2000 e il 2019. Il rapporto aggiornato del World Economic Outlook (WEO) fornisce una visione dettagliata delle dinamiche economiche mondiali.

Un altro aspetto cruciale del rapporto è la traiettoria dell’inflazione, che sta mostrando segnali di rallentamento. Si prevede che l’inflazione scenderà al 4,2% quest’anno, rispetto al 5,7% del 2024, e raggiungerà il 3,5% entro il 2026. Questo calo dell’inflazione è un fattore positivo per le banche centrali, poiché consente la normalizzazione delle politiche monetarie, riportando i tassi di interesse in linea con gli obiettivi prefissati. Le revisioni delle previsioni sull’inflazione per il 2025 e il 2026 sono state ridotte di 0,1 punti percentuali rispetto alle stime precedenti.