Crescita delle posizioni nei fondi pensione complementari: +3% nel 2022

Nel 2022 le forme pensionistiche complementari hanno registrato una crescita significativa. Secondo l’ultimo monitoraggio trimestrale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), le posizioni in essere presso tali forme sono aumentate del 3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 10,6 milioni. Questo totale include anche coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme.

Il totale degli iscritti ha raggiunto la cifra di 9,515 milioni, segnando anche in questo caso un incremento del 3% rispetto al 2022. Si tratta di un trend in crescita che testimonia l’attenzione sempre maggiore verso il settore previdenziale.

I numeri rilevati dal monitoraggio Covip evidenziano, inoltre, un incremento significativo nei fondi negoziali. Rispetto alla fine dell’anno precedente, si registrano infatti 188.000 posizioni in più, con un incremento percentuale del 4,9%. Il totale delle posizioni in questi fondi sfiora ormai i 4 milioni. In conclusione, i dati del 2022 confermano la tendenza positiva nel settore delle forme pensionistiche complementari.