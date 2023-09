Credemtel: ricavi semestrali complessivi ad oltre 20 milioni di euro

Ricavi per oltre 18 milioni di euro (+12,7% a/a), utile lordo pari a 3,9 milioni di euro (+5,2% rispetto a fine giugno 2022).

Così Credemtel, società del Gruppo Credem guidata da Giancarlo Caroli, attiva nell’offerta di servizi digitali come fatturazione elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per migliorare i processi e le performance aziendali sia in termini di efficienza sia di sostenibilità ha alzato il velo sui conti del primo semestre 2023.