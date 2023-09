Credemleasing : nel primo semestre 2023 utile netto di 19,2 milioni di euro

Credemleasing, rinomata società di leasing finanziario del noto Gruppo Credem, ha registrato un notevole successo nel primo semestre del 2023. Con Michele Melotti alla guida, l’azienda ha raggiunto un utile netto di 19,2 milioni di euro, evidenziando una crescita consistente dell’10,6% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il profitto non è l’unico indicatore in crescita per la società. Il ROE annualizzato ha segnato un valore stabile del 12%, sottolineando la solidità e l’efficienza della gestione aziendale.