Credem: al via un nuovo servizio clienti con modello digitale

Credem è decisa a fare la differenza nel mercato digitale. Ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo modello di servizio per i privati. Il nuovo servizio, come riportato in una nota ufficiale della banca, offre un’ampia gamma di vantaggi per i clienti.

In particolare, i clienti hanno ora l’opportunità di aprire un conto corrente online dotato di carta di debito. Ma non solo, essi avranno anche la possibilità di richiedere autonomamente un finanziamento. Questo significa che non sarà più necessario recarsi in filiale per gestire le proprie finanze, rendendo il processo molto più semplice e comodo.