Crac FTX: cofondatore Gary Wang e Caroline Ellison di Alameda si dichiarano colpevoli

Gary Wang, cofondatore di FTX, e Caroline Ellison, ex co-CEO di Alameda Research, si sono dichiarati colpevoli come ha dichiarato il procuratore Damian Williams.

Wang si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle materie prime e associazione a delinquere finalizzata alla frode sui titoli. Ellison si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa di frode telematica, due capi d’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle materie prime, associazione a delinquere finalizzata alla frode sui titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Le accuse sono state rese note la stessa notte in cui l’ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried era in viaggio dalle Bahamas a New York, dove deve affrontare otto accuse penali federali da parte degli stessi pubblici ministeri che hanno accettato i patteggiamenti di Ellison e Wang. Gli accordi di patteggiamento sono stati firmati lunedì, il giorno in cui Bankman-Fried sarebbe dovuto tornare negli Stati Uniti prima che un’udienza in tribunale alle Bahamas finisse nel caos.