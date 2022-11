Corrado Passera: le stablecoin sono il vero rischio strutturale

Corrado Passera, fondatore e ceo della banca digitale Illimity Bank, guarda con estrema cautela al mondo delle criptovalute. “E’ necessario informare la gente perchè possa scegliere o non sceglierle di investire in asset digitali – rimarca Passera nell’intervista concessa a WSI Smart Talk – . Le stablecoin sono il vero rischio strutturale, rischiano di far perdere alle autorità il controllo della base monetaria e sappiamo dalla storia il rischio nei casi in cui questo succede”. Passando al tema delle monete legali digitali, Passera ritiene che bisogna fare di tutto che l’euro sia digitale, che non vuol dire creare una nuova valuta. Dobbiamo mettere in condizione l’euro di avere tutti i benefici tecnologici provenienti dal fatto che sia fruibile attraverso reti digitali tipo anche la blockchain. Qui ci giochiamo un livello di servizio che oggi solo le monete elettroniche possono dare, ma ci giochiamo anche il nostro posizionamento geopolitico”.

Ma l’euro digitale non rischia di centralizzare il controllo? “Non sarà mai che la Bce gestirà direttamente i rapporti con famiglie e imprese – prosegue il banchiere – . La Bce si limiterà a dire quanti euro si potranno emettere, che poi li si utilizzerà per attività digitale sempre intermediata dalle banche questa è una certezza. Chi è contrario a una moneta legale digitale sono esclusivamente quelli che vogliono una moneta digitale non legale con tutte le implicazioni di non controllo, anonimità delle transazioni, pericolosità che viene certe volte fatta passare come democratizzazione che noi non dobbiamo desiderare”.