Consumi elettrici, Terna: a maggio domanda cala del 6,3%

Nel mese di maggio 2023, l’Italia ha registrato una diminuzione nella domanda di elettricità, con un calo complessivo del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo i dati forniti da Terna. Questo ha portato la domanda totale a 24,3 miliardi di kWh.

Parallelamente alla diminuzione della domanda di elettricità, i consumi industriali hanno mostrato una riduzione dell’8,1% rispetto a maggio 2022. Alcuni settori hanno però evidenziato una crescita, come i mezzi di trasporto, le ceramiche e vetrarie e il settore alimentare. Invece, i settori in flessione sono stati principalmente quelli dei metalli non ferrosi e altri comparti.