Consob: sale il peso dei fattori ESG nella remunerazione dei vertici societari

Aumenta il peso dei fattori ESG – ambientali, sociali e di governance – nel determinare i compensi dei vertici delle società quotate in Italia: nel 2022 tali fattori hanno concorso a determinare i compensi degli amministratori delegati in 127 società con azioni ordinarie negoziate sul mercato Euronext Milan, pari al 58,5% del totale e in crescita da 106 (47% del totale) dell’anno precedente.

Così nel Rapporto Consob 2022 sulla Rendicontazione non finanziaria.