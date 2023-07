CONSOB rilancia i termini per l’OPA su strumenti finanziari di KME Group

La CONSOB ha annunciato la riapertura dei termini istruttori relativi all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) degli strumenti finanziari di KME Group. Questa società, che detiene diverse partecipazioni ed è quotata su Euronex Milan, è al centro di questa importante decisione.”

L’approvazione del Documento di Offerta è prevista entro il 20 luglio 2023, come riferito in una recente comunicazione. Questo rinnovo dei termini offre nuove opportunità e sfide per KME Group nel suo percorso di crescita e sviluppo.”

Terzo paragrafo: “La decisione della CONSOB riguarda specificamente l’avvio da parte di KME Group di una serie di offerte pubbliche di acquisto. Queste includono un’offerta totalitaria volontaria per le azioni ordinarie KME, un’offerta similare per le azioni di risparmio KME, e un’offerta per i ‘Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024’. Queste operazioni rappresentano un’importante fase nel processo di consolidamento finanziario del gruppo.”