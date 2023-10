Confindustria: economia tricolore rallenta, PIL al ribasso nel 2023-2024

Confindustria, nel suo rapporto di previsione autunnale 2023, disegna un quadro di rallentamento per l’economia italiana. Il centro studi dell’associazione degli industriali sottolinea una revisione al ribasso della crescita del PIL, dopo un periodo turbolento di alti e bassi degli ultimi tre anni.

L’associazione degli industriali evidenzia come l’economia italiana stia ritornando ai modesti ritmi di crescita che l’avevano caratterizzata nei decenni passati. Gli investimenti stanno crollando, mentre i consumi e l’occupazione, seppur in decelerazione, continuano a resistere. Per quanto riguarda il PIL, le stime indicano un incremento di appena lo 0,7% nel 2023, una variazione già interamente acquisita a metà anno.

Le prospettive per il 2024 non sono più rosee. Secondo Confindustria, la crescita sarà in media dello 0,5%, un netto calo rispetto allo stimato 1,2% di marzo. Il rapporto sottolinea come questa bassa crescita sia trainata quasi interamente dai consumi delle famiglie, segnale di un’economia che stenta a ripartire in modo dinamico e sostenuto.