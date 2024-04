Confimprese, dati incoraggianti sul commercio a febbraio 2024

I dati Istat sulle vendite al dettaglio di febbraio mostrano un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, un segnale leggermente positivo che richiede comunque cautela per le persistenti preoccupazioni economiche. Così afferma Mario Resca, presidente di Confimprese, evidenziando una situazione di stagnazione dei consumi che, nonostante un leggero recupero rispetto a gennaio, resta preoccupante.

Secondo Resca il peso del costo del denaro, aggravato dai prezzi ancora elevati degli energetici e dei carburanti, continua a gravare sulle famiglie italiane. Inoltre, esprime preoccupazione per un possibile rallentamento nel settore della ristorazione. “Occorre ancora prudenza, in quanto la situazione economica è ancora piatta e non permette di vedere la luce in fondo al tunnel”, ha sottolineato.

Guardando al futuro il presidente di Confimprese invita a valutare con attenzione sia i fattori esogeni, come l’arrivo delle temperature primaverili che potrebbero influenzare le abitudini di consumo degli italiani, sia le variabili macro-economiche. Tra queste, le decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, attese per giugno, giocano un ruolo cruciale.