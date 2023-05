Confcommercio, vendite al dettaglio ferme a marzo

Dopo la “frenata” di febbraio (calo dello 0,1% in valore e dello 0,9% in volume rispetto al mese precedente, aumento del 5,8% in valore e diminuzione del 3,5% in volume su base annua), a marzo per le vendite al dettaglio c’è stata una variazione nulla in valore su base congiunturale, mentre in volume le stime preliminari Istat indicano un calo dello 0,3%.

Così ricorda l’Istat secondo cui su base tendenziale, le vendite aumentano del 5,8% in valore e calano in volume del 2,9%. Nel primo trimestre del 2023 si registra un aumento in valore (+1,9%) e una diminuzione in volume (-0,1%).