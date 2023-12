Confcommercio: ad ottobre in calo indice disagio sociale

Ad ottobre, l’indice di disagio sociale, un indicatore chiave misurato da Confcommercio, ha registrato una leggera diminuzione. Questo calo è in parte dovuto al rallentamento dell’inflazione, in particolare per i beni e i servizi ad alta frequenza di acquisto, che ha visto una diminuzione dal 6,6% al 5,6% su base annua.

Nonostante questo, l’Indice di Disagio Sociale di Confcommercio ha segnato 15,1 punti, in discesa rispetto ai 15,6 punti di Settembre. Questo è significativamente inferiore rispetto ai picchi raggiunti a Gennaio e Febbraio, quando l’indice ha toccato 17,7 punti.