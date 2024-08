Commodity della settimana: caffè robusta tenta un nuovo attacco ai massimi storici

Occhi puntati sul future caffè robusta che è tornato alla ribalta con una rinnovata volatilità e all’attacco di alcuni livelli chiave. Notizie contrastanti dal mondo, con un clima che ha contestualmente penalizzato alcune aree tra i principali produttori mondiali ma favorito delle altre. Produzione sotto scacco che generano a loro volta ampie oscillazioni di prezzo che hanno a loro volta influenzato il livello dei consumi ed i volumi di scambio internazionale.

Se vuoi aggiornamenti su Analisi tecnica, Valute e materie prime inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Produzione e consumo, le condizioni del mercato del caffè

L’outlook sulla produzione globale di caffè è stata caratterizzato da incertezza e volatilità a causa delle diverse condizioni climatiche tra le varie regioni produttrici e dei fattori macroeconomici che ne hanno influenzato il commercio. Le condizioni meteorologiche favorevoli in Colombia hanno contribuito ad un aumento della produzione, nonché delle esportazioni, quest’ultime registrando un incremento del 26% a giugno 2024 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, come riportato all’interno del recente report dell’International Coffee Organization. Contesto simile anche per il Brasile, il quale ha guidato la crescita nelle esportazioni di caffè, in particolare per il “Brazilian Naturals”, con un aumento del 22,3% a giugno 2024 rispetto al 2023. Condizione della produzione favorita da un clima secco che ha consentito di accelerare sul raccolto. Sul fronte africano, le esportazioni sono aumentate grazie alla risoluzione di problematiche logistiche e al miglioramento delle condizioni climatiche che hanno sostenuto un raccolto robusto, in particolare in Uganda ed Etiopia. Al contrario, il Vietnam, altro grande produttore di caffè, ha registrato un drastico calo nelle esportazioni (-50,2%) a giugno 2024 a causa delle scorte ridotte, in attesa del nuovo raccolto. Condizione che ha impattato negativamente sull’intero commercio asiatico e dell’area oceanica.

Lato domanda, invece, i consumi globali di caffè sono stati fortemente influenzati dalle oscillazioni nei prezzi e da fattori macroeconomici come i tassi d’interesse. In generale, la domanda è rimasta elevata nonostante le variazioni dei costi al consumo.

Outlook grafico del future del caffè

Future Robusta Caffè quotato all’ICE( EUR) particolarmente frizzante nelle sedute di questa settimana, in un periodo in cui si va verso la fine del raccolto in Brasile, tra i principali produttori mondiali, ad influire sulla performance. Rendimento dell’asset che da inizio anno segna un +57% circa ma che da aprile presenta una fase laterale ad elevata volatilità.

Un sali e scendi che nonostante tutto rimane all’interno del limite inferiore tracciato dalla trendline (in blu) di medio periodo ad inclinazione positiva. Dopo la correzione di circa il 28% avvenuta tra aprile e maggio, il prezzo del future del caffè ha ripreso la propria crescita salvo poi invertire nel breve periodo a metà luglio. Il ribasso ha portato il prezzo ad approcciare le aree in concomitanza di due importanti supporti, il primo dato dalla trendline (in blu) di breve periodo ed il secondo dal supporto statico (in giallo) in area $ 4.065. Ribasso che non ha ottenuto tuttavia conferme significative, in quanto il test dell’area è stato seguito da un rimbalzo tradottosi nel +10,45% di queste ultime sedute.

La forza della risposta si evince anche dal grafico del RSI a 14 periodi, sul quale la reazione ha portato l’oscillatore a rompere in un’unica seduta il livello di resistenza statica (in viola) ed anche quella dinamica (in verde). Contestualmente sul grafico del prezzo si è manifestata la rottura della resistenza statica in area $ 4.322, confermata dalla chiusura sopra questo livello nella seduta del 7 agosto. In quest’ultima si segnala il tentativo di rottura anche della resistenza successiva in area $ 4.352 ma senza tuttavia trovare una conferma. Attenzione quindi all’evoluzione di questo scenario, in quanto un’eventuale rottura e successivo attacco ai massimi storici potrebbero spingere il prezzo su livelli superiori, andando a definire la presenza di un potenziale triangolo rettangolo di continuazione rialzista. La conferma del pattern proietterebbe il prezzo, in un’ottica di lungo periodo, su livelli ancora inesplorati avendo potenziali impatti anche nel volume degli scambi e nell’economia reale.