Commodity della settimana: caffè Robusta strappa nuovi record assoluti per carenza di offerta

Future del caffè Robusta che ruba la scena sul mercato dell’Iceeur dopo una settimana che ha confermato il movimento rialzista partito dai livelli di minimo relativo di inizio settembre. Un rally che al momento segna una performance mensile di circa il +12%. Un contesto macroeconomico influenzato principalmente dalle condizioni climatiche avverse che hanno rallentato la produzione di caffè nelle economie dei principali produttori, impattando negativamente sulle dinamiche di domanda e offerta.

Il clima avverso segna la strada della dinamica dei prezzi

Mercato del caffè condizionato da una forte pressione a causa di una serie di fattori che hanno portato a un aumento significativo dei prezzi. Negli ultimi mesi il caffè robusta, utilizzati per caffè istantaneo ed espresso, ha registrato una performance da record con un incremento di circa l’86% dall’inizio dell’anno, toccando un nuovo massimo storico a quota $ 5,486 dollari. Aumento che ha colpito anche i chicchi del tipo arabica, destinato principalmente a torrefattori dei mercati statunitensi ed europei, che ha raggiunto nuovi massimi da gennaio 2012. La carenza di forniture è dovuta a condizioni climatiche avverse in Brasile e Vietnam, tra i principali produttori al mondo, riducendone i raccolti ed alimentando le preoccupazioni di un deficit globale sul lato offerta. Clima avverso con effetti opposto per i due leader di mercato, Brasile colpito da una forte siccità che ne ha ridotto la capacità produttiva delle coltivazioni, mentre i raccolti vietnamiti sono stati vittima della tipica stagione dei monsoni.

Questi eventi hanno spinto i prezzi verso i massimi storici, portando molte torrefazioni e grandi catene, come Starbucks e Café Bustelo, a dover riconsiderare le proprie strategie di approvvigionamento e commercio al dettaglio. Pertanto, anche in Europa e negli Stati Uniti i consumatori stanno già avvertendo l’aumento dei costi, con molte caffetterie che hanno alzato i prezzi delle bevande e rivisto le proprie politiche commerciali.

Oltre ai problemi legati alla fornitura, un ulteriore fattore che potrebbe mantenere alta la pressione sui prezzi è la crescente domanda di caffè nei mercati emergenti, come la Cina. Questo aumento della domanda globale, unito alla scarsità delle scorte, ha portato a un’accelerazione dei prezzi, facendo temere che il caffè possa seguire lo stesso destino del cacao, i cui prezzi hanno raggiunto livelli record negli ultimi mesi.

Il punto tecnico sul grafico del future del caffè Robusta

Un andamento che ricorda la forte accelerazione che ha caratterizzato il prezzo del future del cacao, il grafico del caffè Robusta sta vivendo un periodo di forte rialzo registrandone nuovi massimi storici sul livello di $5,486. Una performance strabiliante che nel 2024 ha reso il caffè molto più amaro per i consumatori, segnando ad oggi nel complesso un +86% circa.

Il grafico future sul caffè Robusta mostra una tendenza rialzista consolidata, con i prezzi che si muovono all’interno di un canale ascendente ben definito. La distanza verticale tra la serie storica dei prezzi e la trendline (in blu) di medio-lungo periodo ne delinea la forza con la quale questo scenario si è generato. Attualmente, il prezzo si trova in prossimità della resistenza statica (in giallo) del canale, con un livello chiave intorno a $ 5,486 sui massimi storici raggiunti questo mese. Il supporto statico (in giallo) immediatamente successivo si colloca in area $ 5,180, e prima di vedere nuove movimentazioni di prezzo importanti, è possibile che si manifesti una fase laterale per consolidare il prezzo.

Da questo punto di vista sarà indispensabile capire la reazione dell’economia reale a questi prezzi e verificare gli impatti sui consumi. Ad oggi, sul grafico dell’oscillatore RSI a 14 periodi si evince un contesto in procinto di approcciare l’area di iper-comprato, suggerendo che il mercato potrebbe trovarsi in una fase di eccesso di acquisti a breve termine. Questo potrebbe indicare una possibile correzione, o lateralità, nel breve termine, prima di capire quale delle due correnti, in acquisto o in vendita, prevalga sull’altra.

Segnali importanti potrebbero giungere anche dai volumi, i quali aiuteranno a capire un eventuale raffreddamento da parte degli operatori a seguito del forte rialzo oppure se queste movimentazioni abbiano attirato anche l’interesse da parte degli speculatori. Al momento si evince una ripresa dopo i saliscendi del periodo giugno-luglio, ma qualora l’economia reale non fosse in grado di digerire i nuovi livelli di prezzo è molto probabile che gli speculatori non abbiano la forza di mantenere elevati i flussi in entrata.

In sintesi, pertanto, per il future del caffè Robusta l’outlook di breve termine è ancora rialzista ma si suggerisce di mantenere monitorate le principali aree di prezzo, nonché i segnali derivanti dagli altri indicatori ed oscillatori. Il mercato delle commodities, infatti, si intreccia fortemente con l’economia reale e movimenti come quello appena assistito non passano inosservati nel mercato dei consumatori.