Commodity della settimana: caffè Robusta, nuovi massimi storici tra pressioni climatiche e legislative

Il mercato del caffè Robusta ha recentemente registrato performance eccezionali, con il futures quotato all’ICEEUR che ha raggiunto nuovi massimi storici. Questo rally, iniziato dai minimi relativi di inizio novembre, ha portato ad un incremento mensile di circa il 35%.

Le condizioni climatiche avverse nei principali paesi produttori, come Brasile e Vietnam, hanno significativamente influenzato l’equilibrio tra domanda e offerta, contribuendo all’aumento dei prezzi.

Le incertezze derivanti dalle difficoltà nella produzione si aggiungono inoltre alle maggiori limitazioni legislative imposte in tema di coltivazione in terreni deforestati dall’Unione Europea. A seguito il grafico per capire quali segnali giungono anche sul fronte dei mercati finanziari.

Le dinamiche che sostengono i prezzi

Il mercato del caffè torna sotto i riflettori dopo esser stato sottoposto a forti pressioni a causa di vari fattori che ne hanno determinato un aumento significativo dei prezzi. Negli ultimi mesi, il caffè Robusta, utilizzato per caffè istantaneo ed espresso, ha registrato una performance record con un incremento di circa il 70% dall’inizio dell’anno, toccando un nuovo massimo storico di $ 5,730 per tonnellata.

Tra i principali fattori di tensione si trova la carenza di forniture dovuta a condizioni climatiche avverse in Brasile e Vietnam, produttori mondiali di riferimento per questo mercato. Le difficoltà sul fronte produttivo hanno ridotto i raccolti e alimentato le preoccupazioni di un deficit globale sul lato dell’offerta incrementandone la pressione. In Brasile, una forte siccità, la peggiore in 70 anni, ha ridotto la capacità produttiva delle coltivazioni attuali, le quali sono state devastate successivamente da piogge intense che ne hanno compromesso anche i raccolti futuri. I raccolti vietnamiti sono stati invece colpiti dalla tipica stagione dei monsoni.

Questi eventi hanno spinto i prezzi verso massimi storici, costringendo molte torrefazioni e grandi catene a riconsiderare le proprie strategie di approvvigionamento e vendita al dettaglio, in quanto si presume sia una condizione di mercato destinata a non risolversi nel breve termine. Tra le principali conseguenze, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, i consumatori subiranno un necessario aumento dei costi, con molte caffetterie che hanno alzato i prezzi delle bevande e rivisto le proprie politiche commerciali, ed un potenziale cambiamento delle abitudini.

Ad alimentare la pressione sui prezzi sul fronte legislativo l’Unione Europea ha introdotto leggi più severe per prevenire l’importazione di prodotti legati alla deforestazione. Queste normative hanno spinto gli importatori europei ad acquistare caffè in anticipo, aumentando la domanda, le scorte e, di conseguenza, i prezzi.

Punto grafico sul future del caffè Robusta

Volatilità e nuovi massimi per il future del caffè Robusta quotato all’ICEEUR, che a seguito della performance monstre di novembre torna a rubare la scena. Dopo aver toccato la quota record di $ 5,730, il future ha subito un’importante correzione durante la prima settimana di dicembre ma senza tuttavia avere ripercussioni significative sul trend di lungo periodo, con una performance che da inizio anno registra un +70% circa.

Dal grafico si evince la presenza di un trend rialzista di lungo periodo che gode di particolare forza culminatosi con la configurazione di nuovi massimi storici, sostenuti da due diverse trendline (in blu) tracciate su due orizzonti temporali diversi. Nonostante una prima trendline sia stata violata al ribasso durante il mese di ottobre, la forza del movimento rialzista si denota dalla capacità di riprendere rapidamente la linea di tendenza. Il recente movimento correttivo delle sedute di dicembre potrebbe tuttavia suggerire un momento di accumulazione di forza ulteriore a seguito di uno sprint troppo veloce.

All’interno di questa configurazione, infatti, emerge un potenziale doppio massimo nei pressi del livello di $ 5,486 e dell’higher high a $ 5,730. Questo pattern, se confermato dalla rottura del supporto critico (in giallo) in area $ 4,322, potrebbe indicare una futura potenziale inversione ribassista. Seppur remoto, in quanto il supporto dista circa l’11% di correzione rispetto ai livelli attuali e le condizioni di mercato dell’economia reale suggeriscano l’opposto, si tratta di uno scenario che va tenuto in considerazione vista l’elevata volatilità che ha contraddistinto le sedute di negoziazione in questo periodo.

Qualora venisse confermato, la proiezione di prezzo spingerebbe per un ritorno verso i minimi di febbraio. In questo scenario prenderebbe maggior significatività il picchio volumetrico ribassista durante la formazione dei massimi che potrebbe sostenere il periodo di debolezza, così come i segnali di rottura dei supporti statici (in viola) all’interno del grafico del RSI a 14 periodi.

Il future sul caffè Robusta si trova quindi ad un bivio, con segnali contrastanti che lasciano aperti diversi scenari. Investitori ed operatori osservano interessati monitorando i livelli chiave e i segnali offerti dagli indicatori tecnici per adattare le proprie strategie alla dinamica di un mercato caratterizzato da volatilità ed incertezza. A tal fine si suggerisce di tenere aperte le seguenti strade in ottica operativa: