Commissione Ue: da deviazioni nel Mar Rosso costi a +400%

A seguito delle deviazioni delle rotte di spedizione attraverso il Mar Rosso, si è registrato un significativo impatto sui tempi e sui costi di consegna per i trasporti tra l’Asia e l’Unione Europea. Questa situazione è stata evidenziata nel recente rapporto sulle stime economiche d’inverno presentato dalla Commissione europea.

Secondo quanto riportato dalla Commissione, i tempi di consegna per le merci in transito tra queste due regioni hanno subito un incremento di 10-15 giorni. In parallelo, i costi associati a queste spedizioni hanno conosciuto un’impennata quasi inverosimile, con un aumento stimato intorno al 400%.