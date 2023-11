Commissione Europea: Pil Italia cresce dello 0,7% nel 2023

Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Europea, l’andamento del prodotto interno lordo (PIL) italiano per l’anno in corso mostra una previsione rivista al ribasso. Passando da una stima iniziale dello 0,9%, la crescita del PIL per il 2023 è ora prevista al 0,7%. Questa cifra è leggermente inferiore all’0,8% previsto dal governo italiano.

Per quanto riguarda le previsioni future, la Commissione Europea prevede un aumento del PIL italiano per il prossimo anno, portando la stima da 0,8% a 0,9%. Inoltre, la crescita del PIL dovrebbe raggiungere l’1,2% nel 2025. Queste cifre contrastano con le stime del governo, che prevede un PIL dell’1,2% nel 2024 e dell’1,4% nel 2025.

Relativamente al deficit e al debito del PIL, la Commissione Europea prevede una riduzione dell’8% nel 2022 al 5,3% nel 2023, per poi calare al 4,4% nel 2024 e marginalmente al 4,3% nel 2025. Il governo italiano, invece, stima un deficit del 5,3% quest’anno, del 4,3% l’anno prossimo e del 3,6% nel 2025. Per quanto riguarda il debito, esso dovrebbe passare dal 141,7% nel 2022 al 139,8% nel 2023, per poi risalire al 140,6% nel 2024 e al 140,9% nel 2025.