Comer Industries S.p.A. passa a Euronext Milan

Comer Industries S.p.A. realizza il oassaggio da Euronext Growth Milan al mercato principale Euronext Milan. Questo passaggio rappresenta un importante traguardo per il settore dell’ingegneria e meccatronica in Italia.

Comer Industries S.p.A. è una società che si distingue per il suo lavoro nel campo della progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La sua offerta si estende ai settori agricolo, industriale, edilizio e minerario, così come all’energia eolica e ai motori e trasmissioni per veicoli elettrici. Questa ampia gamma di servizi conferma il suo impegno nell’innovazione e la crescita.