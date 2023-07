Coca Cola: utili e ricavi oltre le attese, in rialzo le previsioni 2023

Utili e ricavi oltre le attese per Coca Cola. Il gigante delle bevande ha registrato un utile per azione a 78 centesimi rettificati contro i 72 centesimi attesi e ricavi a 11,97 miliardi di dollari rettificati contro gli 11,75 miliardi di dollari attesi.

Il colosso delle bevande ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti nel secondo trimestre di 2,55 miliardi di dollari, pari a 59 centesimi per azione, in crescita rispetto agli 1,91 miliardi di dollari, pari a 44 centesimi per azione, dell’anno precedente. Escludendo le voci, la Coca Cola ha guadagnato 78 centesimi per azione.

Le vendite nette sono aumentate del 6% a 11,97 miliardi di dollari. Il fatturato organico dell’azienda, che esclude l’impatto delle acquisizioni e delle cessioni, è aumentato dell’11% nel trimestre, grazie all’aumento dei prezzi.

Per il 2023, Coca Cola prevede ora una crescita degli utili per azione comparabili compresa tra il 5% e il 6%, rispetto alla precedente previsione di crescita del 4%-5%. L’azienda ha anche alzato le sue previsioni per i ricavi organici e ora prevede un aumento dall’8% al 9%, rispetto alla precedente forbice del 7%-8%.