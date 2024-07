Coca Cola, aumento dei ricavi del 3% nel secondo trimestre 2024

Il gruppo Coca-Cola ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con ricavi in aumento del 3%, raggiungendo i 12,4 miliardi di dollari. Gli utili, invece, sono diminuiti del 5%, attestandosi a 56 centesimi per azione. Tuttavia, considerando le componenti straordinarie e le fluttuazioni valutarie, il gruppo ha guadagnato 84 centesimi per azione.

In seguito all’annuncio di questi risultati trimestrali, Coca-Cola ha rivisto al rialzo le previsioni di vendita per l’intero anno. Ora, l’azienda prevede un aumento delle vendite tra il 9% e il 10% per il 2024, rispetto alla precedente stima dell’8%-9%.