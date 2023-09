CNH Industrial Capital: al via nuova offerta di obbligazioni

CNH Industrial Capital LLC, una sussidiaria di CNH Industrial, ha annunciato piani per lanciare un’offerta di nuove obbligazioni, sottoposta alle condizioni di mercato. Questa mossa strategica vede il coinvolgimento di due entità chiave: CNH Industrial Capital America e New Holland Credit Company. Entrambe le aziende, controllate al 100% da CNH Industrial Capital, agiranno come garanti per l’offerta.

CNH Industrial Capital rappresenta la branca nordamericana delle operazioni dei servizi finanziari globali di CNH Industrial. Secondo una nota ufficiale, l’intenzione di CNH Industrial Capital è quella di impiegare i proventi netti dell’offerta per rafforzare i propri fondi generali e per supportare il capitale circolante.