Clessidra factoring: turnover a 131 mln nel 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Clessidra Factoring ha approvato nei giorni scorsi la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2023 che evidenzia una crescita dei volumi allineata alle previsioni del piano industriale: nel primo trimestre il turnover si è attestato a 131,2 milioni di euro, in aumento del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il monte crediti ha raggiunto i 140,3 milioni di euro, in incremento del 61% rispetto al 31 marzo 2022, mentre l’impiego è pari a 122,8 milioni di euro, in crescita del 65% rispetto ad un anno prima. Il

numero di clienti operativi, inoltre, è cresciuto del 72% anno su anno, attestandosi a quota 235, mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione al 31 marzo è pari a 1.552.