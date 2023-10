Clessidra Factoring: al via cartolarizzazione, Intesa Sanpaolo in qualità di arranger

Clessidra Factoring, importante player nel panorama finanziario, concentrato nel fornire supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), anche in fasi di risanamento, ha dato il via ad un innovativo programma di cartolarizzazione. Questo prevede la cessione di crediti performanti ad una società veicolo, la CleFa SPV, come riportato in una nota ufficiale dell’azienda.

L’operazione di cartolarizzazione avrà luogo continuativamente e in modalità pro solvendo. I crediti oggetto della cessione, originati da Clessidra Factoring durante l’esercizio delle proprie attività principali, verranno trasferiti all’entità veicolo in questione.

Nell’ambito di questa operazione, un ruolo chiave è svolto da Intesa Sanpaolo, che si inserisce come arranger. L’influenza di questa banca si estende anche al conduit Duomo Funding PLC, che agirà come investitore senior. Il valore nominale dell’investimento è quantificato in 150 milioni di euro, rendendo questa operazione di particolare rilievo nel panorama del factoring italiano.