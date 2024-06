Cisalfa acquisisce SportScheck e punta a intensificare la presenza in Germania

Cisalfa Group ha ufficialmente completato l’acquisizione di SportScheck, concludendo il processo a soli tre mesi dall’apertura della procedura di insolvenza da parte del Tribunale di Monaco di Baviera. Questo segna l’inizio di una nuova fase per SportScheck, che sarà ora guidata dal più grande rivenditore italiano di articoli sportivi.

Nonostante i dettagli dell’accordo e il prezzo concordato non siano stati resi noti, SportScheck manterrà il proprio marchio e il posizionamento come rivenditore di articoli sportivi premium con sede a Monaco di Baviera. Il gruppo prevede di sviluppare forti sinergie tra i marchi del gruppo e INTERSPORT, come si legge in una nota ufficiale. È stato inoltre confermato che non saranno aperti negozi Cisalfa Sport in Germania.