Circle, accordo di quasi 100mila euro progetto in un porto del Mediterraneo

Circle ha annunciato che eXyond, realtà del Gruppo controllata Circle e partecipata da Aitek specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti che offre soluzioni innovative volte a ottimizzare l’intero ecosistema trasportistico e logistico, ha firmato un accordo per l’attuazione di un progetto volto all’espansione e al potenziamento del sistema di automazione degli accessi al varco gomma del terminal di un porto del Mediterraneo, per un valore di circa 100.000 euro.

Il contratto, che prevede la fornitura di sistemi e licenze software, rientra in un processo di rinnovamento e digitalizzazione delle infrastrutture terminalistiche portuali per migliorare l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni di carico e scarico.