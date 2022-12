Cina: Tesla richiamo 435mila auto per un problema ai fari posteriori

Tesla richiama 435.000 auto in Cina per un problema ai fari posteriori e rilascerà un aggiornamento del software per risolvere un problema alle luci posteriori. Così ha dichiarato l’ente regolatore del mercato cinese secondo cui potrebbero essere interessate dal problema un totale di 142.277 berline Model 3 e 292.855 veicoli Model Y.

Il mese scorso Tesla ha richiamato più di 321.000 veicoli negli Stati Uniti per un problema simile. Tesla rilascerà aggiornamenti software a distanza per risolvere il problema.