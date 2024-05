Cina: Pmi manifatturiero torna in fase di contrazione a maggio. Il trend delle borse di Hong Kong e Shanghai

Nel mese di maggio il Pmi manifatturiero della Cina ufficiale è sceso a quota 49,5 punti, rispetto ai precedenti 50,4 punti di aprile.

L’indice è tornato in fase di contrazione, in quanto in corrispondenza di un valore inferiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e fase di espansione (valori al di sopra).

Il Pmi manifatturiero cinese ha deluso inoltre le stime degli analisti, che avevano previsto un valore a 50,5 punti. Alle 7 circa ora italiana, la borsa di Hong Kong sale dell’1% circa, mentre la borsa di Shanghai avanza dello 0,27%.