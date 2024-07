Cina: People’s Bank of China taglia a sorpresa tassi LPR. La reazione delle borse di Hong Kong e di Shanghai

La People’s Bank of China, banca centrale della Cina, ha annunciato di aver tagliato i tassi LPR (loan prime rate) a 5 anni e a 1 anno di 10 punti base, rispettivamente al 3,85% e al 3,35%, come da attese. Si tratta di una mossa a sorpresa, in quanto gli analisti avevano previsto che la PBOC avrebbe lasciato i tassi invariati.

I tassi LPR (loan prime rate) a 1 anno sono i tassi di riferimento per la determinazione dei tassi sui prestiti che le banche commerciali erogano a favore di famiglie e imprese che rientrano nella cosiddetta categoria di clientela migliore, mentre i tassi LPR a 5 anni sono i tassi per la determinazione delle rate sui mutui.

La borsa di Hong Kong reagisce con un rialzo dello 0,8%, mentre Shanghai arretra dello 0,73%. L’azionario asiatico è in generale negativo, scontando la notizia della decisione del presidente americano Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.