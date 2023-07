Cina: nuove misure per sostenere l’immobiliare

La Cina ha deciso di prorogare le politiche di sostegno per i costruttori immobiliari in difficoltà e rafforzare il settore in crisi, consentendo di posticipare fino a un anno i pagamenti dei prestiti.

Questa mossa fa parte di un’iniziativa più ampia per stimolare la seconda economia più grande del mondo, attualmente soffocata da una crisi immobiliare che dura ormai da due anni.

Le istituzioni finanziarie saranno incoraggiate a negoziare con le aziende immobiliari un’estensione dei prestiti in corso, allo scopo di garantire la consegna delle case in costruzione, secondo una dichiarazione congiunta della banca centrale cinese e dell’autorità di regolamentazione finanziaria.

Oltre al mercato immobiliare, altri settori dell’economia cinese mostrano segni di debolezza. I consumi interni stanno rallentando, le esportazioni sono in difficoltà e il debito del governo locale è vertiginosamente in aumento.

I dati odierni mostrano che il tasso di inflazione al consumo è rimasto stabile a giugno, mentre i prezzi alla produzione sono ulteriormente diminuiti, aggravando le preoccupazioni per la deflazione e fornendo ulteriori prove che la ripresa economica sta rallentando.