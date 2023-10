Cina: Citigroup migliora previsioni di crescita, +5% nel 2023

Citigroup ha rivisto al rialzo la sua previsione di crescita per la Cina, portandola al 5% per l’anno in corso. Questa revisione è motivata da alcuni dati promettenti che rafforzano il consenso intorno alla capacità del paese di raggiungere l’obiettivo ufficiale stabilito dal governo.

Secondo gli economisti della banca si prevede un miglioramento delle vendite al dettaglio e della produzione industriale. Inoltre, la contrazione dell’export potrebbe ridursi, come evidenziato dall’espansione dei sondaggi ufficiali sulla produzione industriale, positivi per la prima volta in sei mesi.

La previsione precedente della banca era del 4,7%, il che rendeva Citigroup una delle banche d’investimento più pessimistiche sulla Cina.

Tuttavia, le aspettative sono cambiate a partire da fine agosto, quando “le politiche di stimolo hanno chiaramente superato le aspettative”, grazie ad alcune misure destinate al settore immobiliare. Il recente sondaggio di Bloomberg ha mostrato una previsione mediana di crescita del 5% per l’anno, in linea con l’obiettivo ufficiale. Questo, nonostante molte aziende abbiano ridotto le loro aspettative per l’economia a causa della crisi immobiliare.

Sebbene i recenti dati indichino una stabilizzazione di alcuni settori dell’economia cinese, come l’attività manifatturiera, la ripresa rimane incerta. Gli economisti hanno segnalato preoccupazioni riguardanti la domanda interna e le pressioni sul mercato del lavoro, oltre ai continui problemi nel mercato immobiliare.