Cina, borse in calo alla vigilia del Capodanno: Shenzhen chiude a -1,30%

Le Borse cinesi hanno registrato una chiusura in calo alla vigilia della pausa per il Capodanno, influenzate dai dati negativi sulla produzione manifatturiera di gennaio. L’indice Composito di Shanghai ha chiuso in leggero calo dello 0,06%, raggiungendo i 3.250,60 punti, mentre l’indice di Shenzhen ha subito una flessione più marcata dell’1,30%, scendendo a 1.911,09 punti.

In controtendenza la Borsa di Hong Kong ha mostrato un andamento positivo, con l’Indice Hang Seng che ha guadagnato lo 0,66%, chiudendo a quota 20.197,77 punti. Questo rialzo segnala una performance differente rispetto ai listini cinesi, che hanno risentito delle incertezze legate alla produzione manifatturiera.