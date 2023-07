Cina: autorità mercati valuta misure di sostegno per l’azionario

L’autorità di regolamentazione dei mercati in Cina, CSRC, ha avviato le consultazioni per discutere possibili misure volte a rafforzare il mercato azionario. Lo riporta Bloomberg, citando fonti anonime.

Pechino sta cercando di ristabilire la fiducia degli investitori e il CSRC avrebbe convocato un incontro questa settimana con alcune società di intermediazione per richiedere il loro feedback.

Tra le misure proposte dalle società di intermediazione, figurano un possibile taglio dell’imposta di bollo sul trading di azioni e un rallentamento delle offerte pubbliche iniziali (IPO) per aiutare la liquidità.

Questa mossa suggerisce che le autorità sono ansiose di mantenere una promessa fatta in precedenza dal Politburo di ravvivare il mercato azionario nazionale, valutato 10 trilioni di dollari, e di rafforzare il sentimento degli investitori. Il rafforzamento del mercato azionario, uno dei principali canali per il risparmio delle famiglie, aiuterebbe anche Pechino a migliorare i finanziamenti per le imprese.