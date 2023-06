Chip: dall’Olanda più controlli su export macchinari Asml in Cina

Il governo olandese è in procinto di pubblicare nuovi controlli sulle esportazioni per limitare ulteriormente l’invio di macchinari per la produzione di chip di ASML Holding in Cina, secondo fonti a conoscenza della vicenda.

Le misure, che il governo si era precedentemente impegnato a pubblicare prima dell’estate, non faranno riferimento né alla Cina né ad ASML, ma sono state progettate per limitare la spedizione di tre modelli di macchine dell’azienda nel paese asiatico.

I legislatori hanno elaborato il regolamento sui controlli all’esportazione come modello da utilizzare anche da parte degli altri Stati membri dell’Unione Europea e, secondo le indiscrezioni, mirano a pubblicarlo entro il 30 giugno o nella prima settimana di luglio.

L’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden ha sollecitato i Paesi Bassi e altre nazioni a contribuire a fermare ulteriori sviluppi dell’industria dei chip cinese. Gli Usa hanno introdotto le proprie restrizioni all’esportazione, limitando la vendita di alcuni semiconduttori avanzati e tecnologie per la produzione di chip alle aziende cinesi.

A gennaio, funzionari olandesi e giapponesi hanno concordato in linea di principio di aderire alla campagna statunitense. Insieme, i tre Paesi sono le principali fonti mondiali di macchinari e dispongono delle competenze necessarie per produrre i semiconduttori più avanzati al mondo.