Chanel acquisisce il 25% del marchio di orologi di lusso MB&F

Chanel, attraverso la sua entità svizzera Chanel Sarl, ha acquisito una quota del 25% nel rinomato marchio svizzero di orologi di lusso MB&F. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società di lusso, anche se il prezzo dell’operazione non è stato reso noto.

Maximilian Busser, fondatore di MB&F, continuerà a dirigere la fase creativa e la gestione generale del marchio, mantenendo una quota di maggioranza del 60%. Il suo socio, Serge Kriknoc, detiene il 15% delle quote.

Frederic Grange, presidente di Chanel Montre et Joaillerie, ha dichiarato: “Questo annuncio fa parte della nostra strategia a lungo termine per continuare a preservare, sviluppare e investire in know-how e competenze specializzate, riaffermando così la nostra posizione nell’Alta Orologeria”.

Busser ha aggiunto: “Oltre a permetterci di continuare il nostro percorso indipendente, senza pressioni sulla crescita, l’investimento di Chanel rafforzerà le nostre attività dandoci accesso, dove necessario, al loro più ampio ecosistema e alla loro rete di fornitori specializzati”.