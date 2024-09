Cellularline: dimissioni del consigliere Davide Danieli

Cellularline ha annunciato che lo scorso 20 settembre il consigliere (non esecutivo e non indipendente ) Davide Danieli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per ragioni personali. Il consiglio di amministrazione della società procederà nella prima riunione utile alla cooptazione di un nuovo consigliere.

In una nota si precisa che alla data di oggi, sulla base delle informazioni a disposizione della società, Danieli non detiene partecipazioni nel capitale della società e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.